В Мурманске делавшая селфи туристка из Китая погибла под колесами автомобиля

Публикации за 26.01.17

В Мурманске погибла 24-летняя туристка из Китая. Девушка попала под машину и скончалась на месте.

Областное ГУ МВД сообщает, что трагедия произошла накануне вечером на Кольском проспекте. «Водитель автомобиля «Вольво» допустил наезд на двух пешеходов: мужчину 28-ми лет и девушку 24-х лет, перебегавших проезжую часть в неустановленном месте», – говорится в сообщении. Девушка скончалась в медицинском учреждении, мужчина находится в тяжелом состоянии. Пешеходы оказались туристами из Китая.

Как сообщает РИА Новости, в полиции уточнили, что китайцы хотели сфотографироваться рядом с местной достопримечательностью. В момент инцидента в городе была сильная метель. Допустивший наезд водитель был трезв. По факту произошедшего проводится проверка.

Мурманск, Полина Николаева

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