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Публикации за 26.01.17

В Коми врачи «скорой» больше километра несли пациента до машины из-за нечищеных дорог

В Коми врачи «скорой» больше километра несли пациента до машины из-за нечищеных дорог

В Коми начата доследственная проверка по сообщениям СМИ о гибели пациента, которого более километра врачи несли на носилках до машины «скорой» из-за снежных заносов на дороге. По предварительным данным, инцидент произошел 21 января, сообщает пресс-служба СКР.

Из публикаций следует, что в деревне Ыбпом Сысольского района Коми из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады «скорой» пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта. Мужчина умер в больнице.

В рамках проверки, которая будет проведена совместно с органами прокуратуры, будет дана правовая оценка действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в границах населенных пунктов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сыктывкар, Полина Николаева

Сыктывкар. Другие новости 26.01.17

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