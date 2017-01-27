В Петербурге сгорел скалодром, погибли люди

Публикации за 27.01.17

В Выборгском районе Петербурге накануне вечером произошел пожар на скалодроме Rock Town. Погибли два человека. Тело одного было обнаружено ранее, второго погибшего пожарные нашли при разборе завалов.

Как сообщает пресс-служба СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Начато расследование. Как сообщает «Фонтанка», личности погибших пока не установлены.

Пожар на территории комплекса зданий бизнес-центра «Литовская 10» начался в четверг около 16 часов. По неизвестным пока причинам произошло возгорание в ангаре-пристройке к одному из корпусов. Полностью сгорел скалодром Rock Town. Спортсменов эвакуировали прямо в амуниции, их вещи и документы остались в раздевалках. Пострадали четыре человека. В тушении пожара участвовали более 80 сотрудников МЧС.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 26.01.17

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