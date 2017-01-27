В Колпино домовладелец «встретил» грабителей выстрелом из чужого ружья

Публикации за 27.01.17

Трое грабителей в масках, пытавшиеся проникнуть в частный дом в Колпино, после «встречи» с хозяином дома и его ружьем, сбежали, забыв «фомку». Инцидент произошел накануне вечером.

Как сообщает «Фонтанка», в полицию обратился житель Усть-Ижоры с заявлением о нападении на его дом на Шлиссельбургском шоссе. Домовладелец рассказал, что трое неизвестных в масках взломали двери и проникли внутрь. Тогда хозяин выстрелил в стену из охотничьего ружья. Это убедило налетчиков немедленно покинуть дом, они так торопились, что оставили «человеку с ружьем» свое воровское имущество.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Уже известно, что на ружье разрешения нет: оно, хоть и хранилось по правилам в сейфе, принадлежит не хозяину дома, а его отцу. Других документов на оружие тоже нет.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 27.01.17

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