В петербургской шаверме «вскипевший» от пьяниц повар едва не зарубил клиента

Публикации за 30.01.17

В Приморском районе повар-египтятин одного из кафе напал на посетителя с тесаком для мяса. У пострадавшего диагностированы ушибы руки, груди и шеи. В момент нападения повар кричал, что «убьет» клиента. При этом гражданин Египта практически не говорит по-русски. Полиция уверена, что причиной буйства стал очередной пьяный скандалист в кафе, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел рано утром 29 января. Египтянин, работающий на кухне, кинулся на клиента с ножом для резки мяса. Когда на место происшествия прибыли полицейские, египтянин не смог даже назвать свой адрес, ссылаясь на плохое знание русского языка. Но в материале проверки уже есть объяснение поступку иностранца: как выяснилось, он не выдержал очередного пьяного дебоша в заведении и взялся за тесак.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, повар задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 27.01.17

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