В Пулковском парке Петербурга нашли ухоженного подкидыша в дорогой коляске

Публикации за 30.01.17

Брошенного ребенка 9-10 месяцев, оставленного в Пулковском парке, никто не ищет. Полиция рассматривает разные версии того, как ухоженный ребенок в недешевой коляске мог остаться без присмотра.

Как сообщает «Фонтанка», ребенка нашли накануне около десяти вечера. В 200 метрах от выхода из парка на Пулковское шоссе прогуливающаяся женщина обратила внимание на яркую коляску без взрослых. В коляске был ребенок – ухоженный, в чистой одежде. Заявлений о пропаже младенца в правоохранительные органы не поступало.

Полиция Московского района проверила всю сводку происшествий за сутки, но никаких ЧП, в которых пострадала или погибла женщина, которая могла быть матерью малыша, не происходило. Также нет никаких данных в скорой помощи о несчастьях, случившихся с недавно родившими гражданками. Сейчас полиция собирает видео, на которые попадает территория парка, и будет проверять районные поликлиники, может, кто-то узнает ребенка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 30.01.17

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