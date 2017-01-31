В Петербурге нашлась мать оставленного в Пулковском парке младенца

Публикации за 31.01.17

В полицию Петербурга пришла 22-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств, представившаяся матерью мальчика, найденного 29 января в Пулковском парке.

По предварительным данным, женщина была пьяна, пошла с сыном на прогулку и забыла его в парке вместе с коляской. Гражданка предоставила полицейским все необходимые документы, подтверждающие факт материнства. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Напомним, ухоженный ребенок в недешевой коляске был обнаружен 29 января в Пулковском парке в Московском районе. Взрослых поблизости не было. Прохожие обратились в полицию, были начаты поиски родственников ребенка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 31.01.17

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после избиения бригады «скорой». / Исследование вузов: дешевле всего учиться в Петербурге. / В Пулковском парке Петербурга нашли ухоженного подкидыша в дорогой коляске. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»