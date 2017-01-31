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Публикации за 31.01.17

В Петербурге поймали подозреваемых в похищении человека с парковки супермаркета

В Петербурге поймали подозреваемых в похищении человека с парковки супермаркета

Полиция Петербурга задержала двоих подозреваемых в похищении человека. Преступление было совершено накануне вечером на парковке у магазина «Окей» на проспекте Космонавтов.

Около 21:30 двое преступников и набросились на стоящего у входа в магазин мужчину, оглушили его ударом по голове, затолкали в салон авто и уехали. Как сообщает «Фонтанка», минувшей ночью уголовный розыск Московского района задержал двоих подозреваемых. Розыску преступников помогла видеозапись похищения, оперативно предоставленная службой безопасности супермаркета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, причиной похищения послужили долги потерпевшего.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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