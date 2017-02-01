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Публикации за 01.02.17

Петербургский бизнесмен пытался вывести за границу 1,5 млн евро

Петербургский бизнесмен пытался вывести за границу 1,5 млн евро

Генеральный директор одной из петербургских фирм подозревается в попытке вывода из страны крупной суммы в валюте. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ в особо крупном размере».

Как сообщает «Фонтанка», 28-летний подозреваемый задержан и взят под подписку о невыезде. По версии следствия, в сентябре 2014 года предприниматель заключил контракт с немецкой компанией на поставку оборудования геофизического мониторинга на сумму в 1 млн 531 тыс. 650 евро. В российском банке был оформлен соответствующий паспорт сделки. Но ввоз товаров по контракту так и не был осуществлен. В августе 2015 года паспорт сделки закрыли при уступке иному резиденту: другая фирма теперь приобрела все права, требования и обязанности, вытекающие из контракта.

Переведенные по договору деньги так и не вернулись в страну. Таким образом, бизнесмен нарушил требование закона «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате средств и предоставил банку, как полагает следствие, заведомо подложные документы о передаче прав и обязанностей по контракту. По состоянию на дату совершения преступления (27 декабря 2015 года) сумма выведенных за границу средств составляет 118 860 941 руб. по курсу ЦБ РФ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 31.01.17

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