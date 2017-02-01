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Публикации за 01.02.17

В Петербурге завели уголовное дело на мамочку, в пьяном виде забывшую ребенка на улице

В Петербурге завели уголовное дело на мамочку, в пьяном виде забывшую ребенка на улице

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности» на молодую маму, которая оставила полуторагодовалого сына в Пулковском парке. Женщина отпущена под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Напомним, поздним вечером 29 января в парке в коляске был обнаружен оставленный без присмотра мальчик. В полицию обратились прохожие, заметившие коляску, возле которой не было взрослых. Только через сутки к полицейским обратилась 22-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств, представившаяся матерью этого мальчика. Она рассказала, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправилась с сыном на прогулку и забыла его на улице. Гражданка предоставила полицейским все необходимые документы, подтверждающие факт материнства.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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