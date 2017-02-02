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Публикации за 02.02.17

В Петербурге экс-сотрудник КГБ подозревается в «обнале» 1,5 млрд рублей

В Петербурге экс-сотрудник КГБ подозревается в «обнале» 1,5 млрд рублей

В Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности задержаны трое фигурантов, в том числе организатор «бизнеса» – экс-сотрудник КГБ СССР. Задержанные подозреваются в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, следователи Центрального УМВД и оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 февраля провели около десяти обысков в частных квартирах и офисах Северной столицы. Мероприятия проходили в рамках возбужденного 9 января уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», попросту – «обнал».

После мероприятий к следователям были доставлены шесть фигурантов. Они, по информации Росфинмониторинга по СЗФО, в период с 2013 года по 2016-й, используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд рублей, из которых извлекли доход – 99 миллионов рублей. Трое из шести доставленных были задержаны на двое суток.

По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен, который до начала 90-х он служил в органах Госбезопасности.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 02.02.17

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