Охранник «Пятерочки» сломал нос похитителю чипсов, но тот вернулся еще и за водкой

Публикации за 02.02.17

В одном из магазинов «Пятерочка» в Колпино охранник сломал нос покупателю, который пытался украсть пачку чипсов. Однако это не смутило воришку и чуть позднее он попытался в этом же магазине украсть бутылку водки.

Как сообщает радио «Балтика», инцидент произошёл накануне вечером. Охранники «Пятерочки» заметили, что один двоих друзей, зашедших в магазин, пытается украсть упаковку чипсов стоимостью 150 рублей. Охрана подошла к воришке и уличила в краже. Но молодой человек отказался признавать вину и возмещать ущерб. Тогда охранник вывел приятелей на улицу, чтобы «разобраться». Начался конфликт, закончившийся дракой, в которой охранник сломал воришке нос.

Работники «Пятёрочки» вызвали полицию. На нарушителей порядка составили административный протокол. Но позднее тот же воришка со сломанным носом вернулся в «Пятерочку» и попытался украсть бутылку водки. Его снова поймали – и на сей раз отправили в участок.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 02.02.17

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