В Петербурге в ДТП с маршруткой тяжело пострадали три человека

Публикации за 03.02.17

Три человека, пострадавшие в ДТП с маршруткой в Московском районе Петербурга, получили тяжелые травмы. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Погибших, к счастью, нет.

Как сообщает УГИБДД, авария произошла сегодня утром на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Около 07:20 двигавшаяся по улице Типанова «Дэу Нексия» на перекрестке с проспектом Космонавтов врезалась в маршрутный автобус «ПАЗ» №345, ехавший по проспекту. Маршрутку отбросило на другой «ПАЗ», стоявший без водителя и пассажиров, а потом – на столб. Все пострадавшие – пассажиры маршрутки.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 02.02.17

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