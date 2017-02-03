В Петергофе нетрезвая женщина похитила 2-летнего ребенка

Публикации за 03.02.17

В Петергофе нетрезвая дама похитила ребенка в коляске. Инцидент произошел накануне днем на Эрлеровском бульваре. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», сообщает пресс-служба СКР. К счастью, похитительницу быстро нашли, 2-летнего ребенка вернули родителям.

«Неизвестная женщина похитила коляску с находившимся в ней двухлетним мальчиком. После чего, оставив коляску напротив дома 106 по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна, скрылась с ребенком в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Даму задержали уже в Кировском районе Петербурга, при задержании она вела себя агрессивно, отмечает «Фонтанка». С ней проводятся следственные действия. Будут устанавливаться все мотивы и обстоятельства совершенного преступления. Известно, что мама ребенка оставила коляску на улице на несколько минут, потому что ей надо было зайти в школу. Сам момент похищения ребенка попал на видеокамеры.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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