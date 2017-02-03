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Публикации за 03.02.17

После ДТП с маршруткой в Петербурге возбудили уголовное дело

После ДТП с маршруткой в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело после ДТП с участием маршрутки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба СКР. Уголовное дело находится на особом контроле руководителя ГСУ СКР по Петербургу.

Сегодня утром в Московском районе, на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП с участием автомобиля «Дэу Нексия» и маршрутного автобуса. Госпитализированы 9 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – пассажиры маршрутки.

Проводится осмотр места происшествия следственно-оперативной группой, с участием инспекторов ГИБДД, назначаются различные экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В рамках расследования уголовного дела будет проверена деятельность организации, осуществляющей перевозку пассажиров, с целью соблюдения правил и требований к эксплуатации маршрутных транспортных средств.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.17

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