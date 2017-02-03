Похитительница 2-летнего мальчика в Петергофе отказалась от дачи показаний

Публикации за 03.02.17

46-летней Наталье Федоровой, задержанной накануне за похищение 2-летнего ребенка в Петергофе, предъявили обвинение по статье УК РФ «Похищение человека». На допросе Федорова признала себя виновной,но показания давать отказалась, сообщает пресс-служба СКР. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, накануне днем неоднократно судимая Федорова похитила из помещения школы №416 на Эрлеровском бульваре коляску с двухлетним мальчиком. В момент совершения преступления Федорова была пьяна. Вскоре ее задержали полицейские возле станции метро «Автово». Ребенок не пострадал. Мальчик передан родителям, находится в семье. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.17

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