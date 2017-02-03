NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.02.17

Похитительница 2-летнего мальчика в Петергофе отказалась от дачи показаний

Похитительница 2-летнего мальчика в Петергофе отказалась от дачи показаний

46-летней Наталье Федоровой, задержанной накануне за похищение 2-летнего ребенка в Петергофе, предъявили обвинение по статье УК РФ «Похищение человека». На допросе Федорова признала себя виновной,но показания давать отказалась, сообщает пресс-служба СКР. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, накануне днем неоднократно судимая Федорова похитила из помещения школы №416 на Эрлеровском бульваре коляску с двухлетним мальчиком. В момент совершения преступления Федорова была пьяна. Вскоре ее задержали полицейские возле станции метро «Автово». Ребенок не пострадал. Мальчик передан родителям, находится в семье. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.17

Главными «героями» России признаны Медведев, Собянин и Шувалов. По итогам опроса читателей сайта РИА «Новый День». / В боях под Авдеевкой погиб доброволец из Мурманска. / После ДТП с маршруткой в Петербурге возбудили уголовное дело.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter