В небе над Петербургом можно будет увидеть МКС – «ярче любой звезды»

Публикации за 03.02.17

Жители и гости Петербурга всю ближайшую неделю смогут в очередной раз наблюдать в небе по вечерам пролёт над городом Международной космической станции – МКС. Правда, увидеть станцию можно лишь при ясном и незасвеченном небе. Для наблюдения можно воспользоваться телескопом.

Как рассказал радио «Балтика» ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров, МКС видна невооружённым глазом и «даже бывает ярче любой звезды», но проходит очень низко над горизонтом. «Желательно заранее убедиться, что южный горизонт не закрыт деревьями и домами», – отметил ученый.

Ознакомиться с графиком пролёта МКС над Петербургом и другими городами России можно на сайте Роскосмоса. МКС движется в направлении с запада на восток, увидеть самый яркий искусственный спутник Земли можно даже невооруженным глазом.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.17

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