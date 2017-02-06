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Северо-Запад

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Публикации за 06.02.17

В Гонконге поймали похитившего с выставки в Петербурге бриллиант за 6 млн рублей

В Гонконге поймали похитившего с выставки в Петербурге бриллиант за 6 млн рублей

В Гонконге удалось задержать сообщника похитителей бриллианта ценой в 6,3 млн рублей. Камень был украден 1 февраля на выставке ювелирной индустрии Junwex в Петербурге.

Детективную историю рассказывает . По ее данным, непосредственно на выставке «работали» двое преступников из Гонконга, 30-летняя женщина и 37-летинй мужчина. Они изготовили муляж камня, после чего в процессе якобы покупки бриллианта сумели его подменить. Однако служба безопасности успела заметить подмену. Воровку задержали прямо на выставке, ее подельника – в аэропорту Пулково. Однако камня у них не нашли.

Как пишет «Фонтанка», выяснилось, что воров было трое, и третья сообщница ждала на улице. Ей успели передать камень, который она, судя по всему, проглотила, затем на поезде уехала в Москву и уже оттуда улетела в Гонконг. Там воровкузадержали при участии Интерпола и местной полиции 5 февраля. Камень пока не вытащили.

Сотрудники транспортной полиции проверили предыдущие перелеты троицы воров. Выяснилось, что они часто посещали Россию, и именно в то время и те города, где проходили ювелирные салоны и выставки.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.17

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