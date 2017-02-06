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Публикации за 06.02.17

В Баренцевом море спасатели отбуксировали в порт Мурманск потерявший ход траулер
фото с сайта ФГБУ «Северный ЭО АСР»

В Баренцевом море спасатели отбуксировали в порт Мурманск потерявший ход траулер

Потерявший в Баренцевом море ход малый рыболовный траулер «Алтай» прибыл в порт Мурманск. Для оказания помощи рыбакам был направлен спасательный морской буксир «Мурманрыба» «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ».

Как сообщает «Интерфакс», сегодня в 06:15 мск «Алтай» был передан портовым буксирам и в 08:00 мск встал у причала. На борту судна находилось 9 человек, их жизни и здоровью ничто не угрожало.

«Алтай» потерял ход из-за неисправности двигателя в 23 милях от мыса Териберский.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 06.02.17

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