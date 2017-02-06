В Воркуте 12-летние школьники зарезали сверстника и закопали труп в снегу

Публикации за 06.02.17

В Воркуте обнаружено тело пропавшего несколько дней назад 12-летнего мальчика. Он был в драке убит сверстниками.

Как сообщает пресс-служба СКР, 3 февраля после занятий в школе подросток не пришел домой. Незамедлительно был организован поиск пропавшего ребенка с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В итоге было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. Между школьниками произошла драка, в время которой один из них несколько раз ударил потерпевшего ножом. Ребенок умер на месте. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Воркута, Полина Николаева

Воркута. Другие новости 06.02.17

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