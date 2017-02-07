NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.02.17

Под Петербургом горит завод, обрушилась кровля (ВИДЕО)

Под Петербургом горит завод, обрушилась кровля (ВИДЕО)

В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели тушат пожар в действующем цехе завода «Электронстандарт-прибор».

Сигнал о возгорании эксплуатируемого цеха завода «Электронстандарт» в промзоне Гатчины поступил в 11:25. В 11:43 произошло полное обрушение кровли на площади 1000 кв. метров. На месте работают спасатели 42-й, 43-й, 103-й пожарных частей и бойцы воинской части, сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как рассказали 47news очевидцы, рабочие успели выскочить из здания до обрушения крыши. По данным местной администрации, горит утеплитель в арендованном цеху «Электронстандарт». Арендатор устанавливается.

Завод «Электронстандарт» в Гатчине специализируется на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.02.17

Коллектив Исаакия: «Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея». / «Дело о йоге»: петербургский участковый решил идти до конца. / Минфин: Госдолг ряда российских регионов приблизился к критическому уровню.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter