Под Петербургом горит завод, обрушилась кровля (ВИДЕО)

Публикации за 07.02.17

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В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели тушат пожар в действующем цехе завода «Электронстандарт-прибор».

Сигнал о возгорании эксплуатируемого цеха завода «Электронстандарт» в промзоне Гатчины поступил в 11:25. В 11:43 произошло полное обрушение кровли на площади 1000 кв. метров. На месте работают спасатели 42-й, 43-й, 103-й пожарных частей и бойцы воинской части, сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как рассказали 47news очевидцы, рабочие успели выскочить из здания до обрушения крыши. По данным местной администрации, горит утеплитель в арендованном цеху «Электронстандарт». Арендатор устанавливается.

Завод «Электронстандарт» в Гатчине специализируется на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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