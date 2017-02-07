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Публикации за 07.02.17

Вот такая вот музыка: петербурженка сдала правоохранителям ружье, полвека пролежавшее в пианино
фото с сайта Росгвардии

Вот такая вот музыка: петербурженка сдала правоохранителям ружье, полвека пролежавшее в пианино

Охотничье ружье, почти полвека пролежавшее в тайнике под крышкой пианино, сдала правоохранителям пожилая жительница Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, петербурженка, проживающая на Свердловской набережной, затеяла ремонт в квартире. В процессе ремонта пианино решили передвинуть и для облегчения этой задачи сняли крышку корпуса музыкального инструмента.

Под крышкой оказался «сюрприз»: в нижней нише лежало гладкоствольное ружье «ТО3-БМ» 16 калибра. Скорее всего, оружие хранилось в тайнике не менее 50-ти лет, оно принадлежало мужу хозяйки, умершему в 1970 году.

Пенсионерка сдала находку в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. За добровольную сдачу ружья женщина получила положенную законом компенсацию – 4 тысячи рублей.

Всего с начала 2017 года жители Петербурга и области добровольно сдали более 350 единиц оружия, в том числе 118 гладкоствольного и 76 огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.02.17

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