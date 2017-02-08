На парковке под Петербургом прогремел взрыв, один человек получил тяжелые ожоги

Публикации за 08.02.17

В грузовике «Скания», стоявшем на парковке завода «Нокиан Тайерс» в посёлке Кирпичный завод (Всеволожский район Ленобласти) накануне вечером прогремел взрыв. Серьезные ожоги получил 56-летний водитель большегруза.

Как сообщает «Водитель Петербурга», очевидцы рассказали, что в кабине припаркованной «Скании» взорвался газовый баллон, который водитель использовал для приготовления пищи. После взрыва начался пожар. Два наряда МЧС – шесть человек, прибывшие на двух машинах – справились с возгоранием к 20:37. Кабина грузовика выгорела полностью.

Водитель с обширными ожогами различных частей тела в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.02.17

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