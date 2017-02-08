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Публикации за 08.02.17

В Петербурге долго ловили и все-таки поймали фальшивомонетчика

В Петербурге долго ловили и все-таки поймали фальшивомонетчика

Полиция Петербурга задержала 27-летнего уроженца Вологодской области, подозреваемого в изготовлении фальшивых купюр. По версии следствия, он готовил подделки из остатков и фрагментов подлинных тысячных купюр.

Как сообщает «Фонтанка», пачку из 20-ти фальшивых тысячных купюр полицейские нашли в банкомате во Фрунзенском районе Петербурга. Сотрудники экономической полиции искали фальшивомонетчика несколько месяцев. 6 февраля поиски увенчались успехом, подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 08.02.17

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