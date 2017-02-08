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Публикации за 08.02.17

На Васильевском острове в Петербурге горел отдел полиции

На Васильевском острове в Петербурге горел отдел полиции

Пожар произошел сегодня днем в здании на 19-й линии Васильевского острова, где расположен 16-й отдел полиции. Пострадавших нет, но движение от набережной Невы до Большого проспекта перекрыто, сообщают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что сообщение о пожаре было получено сегодня в 12:20, а к 12:51 пожар был ликвидирован силами четырех расчетов и 14-ти спасателей.

По данным «Фонтанки», в кабинете уголовного розыска вспыхнули бумаги. Никто не пострадал, но все залито водой.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 08.02.17

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