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Публикации за 08.02.17

Депутаты Петербурга вдвое подняли родителям плату за детсады
кадр из мультфильма «Осторожно, обезьянки!»

Депутаты Петербурга вдвое подняли родителям плату за детсады

ЗакС Петербурга сегодня одобрил законопроект о повышении в два раза платы родителей за детские сады. «За» проголосовали 35 из 50-ти депутатов.

Закон предполагает, что максимальный размер родительской платы за детские сады будет установлен в объеме 20% от затрат в месяц за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации. Сейчас этот коэффициент – 10%, ежемесячная плата за одного ребенка составляет около 700-900 рублей и это один из самых низких показателей по стране. На увеличении платы ранее настаивали городские власти, но ЗакС предыдущего созыва коэффициент не повышал. Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что нынешней платы за детские сады хватает лишь на оплату работы учреждения в течение 2,5 дней.

Как сообщает «Фонтанка», при обсуждении документа эсер Алексей Ковалев обратил внимание на то, что проект закона был рассмотрен на правительстве города без финансового обоснования и указал, что губернатору таким образом «подкладывают свинью на пустом месте. В ответе городского комитета по финансам, добавил Ковалев, ему сообщили, что прогноз по сборам за детские сады в будущем году планируется 600 млн рублей, а еще через год – 692 млн рублей. «100 млн разница – это 20 процентов, то есть увеличение родительской платы планируется на 20 процентов, а размер вы предлагаете на 100 процентов увеличить», – сказал депутат. Против законопроекта выступил также единоросс Андрей Васильев. Он заявил, что низкая плата за детские сады – одно из достижений Петербурга.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 08.02.17

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