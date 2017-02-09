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Публикации за 09.02.17

В Ленобласти двое пьяных собутыльников отрубили голову и ноги третьему

В Ленобласти двое пьяных собутыльников отрубили голову и ноги третьему

Совместная пьянка трех малознакомых мужчин в городе Волхове Ленобласти закончилась жестоким убийством. СКР возбудил уголовное дело, подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне вечером на одной из улиц Волхова был обнаружен труп мужчины без головы и ног. На теле были многочисленные ножевые ранения в грудь, также были заметны следы волочения тела. Личность мужчины установлена, им оказался 51-летний уроженец Ленинграда.

Следы преступления привели правоохранителей в квартиру. Выяснилось, что у убитого во время пьянки произошел конфликт с проживающими в этой квартире мужчинами 26-ти лет и 51-го года. Они нанесли потерпевшему не менее 10-ти ударов ножом в область грудной клетки, после чего топором отрубили конечности и голову. Чтобы скрыть убийство, собутыльники вынесли труп на улицу и выбросили.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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