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Публикации за 09.02.17

Угонщики на элитных иномарках сбежали от полиции в Петербурге

Угонщики на элитных иномарках сбежали от полиции в Петербурге

В Калининском районе Петербурга минувшей ночью полиции устроила погоню за кортежем элитных иномарок. В машинах находились подозреваемые в угонах.

Как сообщает «Водитель Петербурга», в 00:03 полицейские инспекторы ГИБДД на пресечении улицы Руставели и Токсовского шоссе обратили внимание на Land Rover, ехавший в сопровождении Porsche Macan и Audi Q7. По информации местного УМВД, данные автомобили причастны к угонам на территории района.

Полицейские решили остановить иномарки для проверки. Инспекторы включили проблесковые маячки, потребовали от водителей иномарок остановиться. Но подозреваемые увеличили скорость и выехали на КАД. Там, в районе развязки с Приозерским шоссе на внешнем кольце, преступникам удалось оторваться. Табельное оружие в ходе погони инспекторы ДПС не применяли.

Позже выяснилось, что информация полиции, скорее всего, верна: белый Land Rover был угнан от дома 9 по улице Бутлерова. Угнанный Land Rover принадлежит петербурженке, купившей иномарку в 2014 году за 5 миллионов рублей. Ущерб она оценила в эту же сумму.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.02.17

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