К дверям Выборгской таможни подбросили гроб (ФОТО)

Публикации за 09.02.17

Под дверь здания Выборгской таможни в Ленинградской области неизвестные положили гроб с обращением перевозчиков к начальнику таможни Александру Ястребову.

Гроб сегодня около половины девятого утра обнаружил дежурный Выборгской таможни, сообщает 47news. На ритуальном предмете была прибита табличка с надписью: «Спасибо Выборгской таможне и Ястребову. В этом гробу перевозчики и таможенные брокеры Выборга. Даешь в 2017 году еще больше КТС, СПР и усилений».

СПР – это срочный профиль риска, КТС – корректировка таможенной стоимости, ЦПР – целевой профиль риска. «СПР и ЦПР – это риски, позволяющие поставить на досмотр любую партию товара, при частом их применении можно утомить даже самого честного импортера», – объяснили специфику таможенники.

«Таможенный гроб» (фото – 47news)

Гроб от дверей таможни оперативно увезли. О произошедшем уже знают в Федеральной таможенной службе в Москве, ведется проверка.

Отметим, что с нового года вступил в силу приказ Ястребова о фотографировании автомобилей во время таможенного досмотра. Согласно этому приказу, фотографированию подлежат госномера, салоны и багажники внедорожников, пикапов и автобусов. Ранее аналогичный приказ по фотографированию микроавтобусов от 2014 года был отменен как не соответствующий законодательству.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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