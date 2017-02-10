В Шлиссельбурге отключат отопление за долги жителей в 20 млн рублей

Публикации за 10.02.17

Подача газа на котельные Шлиссельбурга (Ленобласть) будет ограничена из-за миллионных долгов населения.

Еще 3 февраля компания «Газпром Межрегионгаз» направила в адрес муниципального унитарного предприятия «Центр ЖКХ» письмо, в котором сообщил, что с 10 утра 24 февраля поставки газа на котельные Шлиссельбурга будут ограничены. Меры связаны с долгом «Центра ЖКХ» в размере более 20 миллионов рублей, сообщает 47news.

Унитарное предприятие заявило, что 20 млн рублей задолжали жители Шлиссельбурга, которые в январе резко перестали платить за газ. «По выставленным счетам за декабрь 2016 года на 1 февраля оплату произвели чуть более 50% населения», – сообщается в распространенном письме «Центра ЖКХ». Коммунальщики также информируют, что возможны перебои с отоплением и горячей водой.

Накануне в региональном комитете по ТЭК прошло совещание, посвященное критической ситуации с неплатежами населения за газ в Шлиссельбурге. Глава комитета Андрей Гаврилов заявил: «Ситуация с платежами в Шлиссельбурге резко ухудшилась, претензии газовиков в какой-то степени обоснованны. Полная апатия МУПа и местной администрации усугубляет ситуацию».

Проблемы с долгами у МУП «Центр ЖКХ» возникают не в первый раз. В августе 2016 года, накануне отопительного сезона и перед выборами, задолженность была на уровне 8 млн рублей. Тогда «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» также обещал ограничить поставки газа, но проблему удалось оперативно решить.

Администрация Шлиссельбурга на 100% владеет МУП «Центр ЖКХ». По данным СПАРК, 2015 год предприятие закончило с убытком в 8 млн рублей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.02.17

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