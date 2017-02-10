В Петербурге 2-летняя девочка упала в лестничный пролет из-за сломавшихся перил

Публикации за 10.02.17

Маленький ребенок получил тяжелые травмы после падения в лестничный пролет с 5-го этажа. Инцидент произошел накануне в одном из домов по Пушкинской улице. СКР возбуди уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2-летняя девочка, находясь на лестничном пролете 5-го этажа, облокотилась на ограждения перил, которые отломились. Ребенок упал на лестничный пролет 4-го этажа.

В настоящее время проводится большой объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.02.17

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