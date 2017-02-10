На границе с Белоруссией поймали подозреваемого в мошенничестве полковника полиции

Публикации за 10.02.17

На границе с Республикой Беларусь задержан 40-летний полковник полиции Виталий Федосов, обвиняемый в мошенничестве (статья 159-я УК РФ). Как сообщает пресс-служба СКР, в ближайшее время с обвиняемым планируется проведение следственных действий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Федосов – старший оперуполномоченный по особо важным делам 17 отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России.

Ранее в отношении Федосова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он был объявлен в федеральный розыск. Накануне его задержали на белорусской границе сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщает некоторые подробности. Уголовное дело Федосова находится под грифом «совершенно секретно». Федосов пересекал российско-белорусскую границу на такси, нанятом в Минске, куда он прилетел этим же днем из-за границы. В федеральный розыск по делу о крупном мошенничестве Федосова объявили также 9 февраля, скорее всего, его заранее «вели» сотрудники УФСБ с помощью коллег из МГБ Белоруссии. Ранее, в декабре прошлого года, был арестован начальник подразделения «Запад», полковник Тимченко по обвинению в получении 100 млн рублей взятки. Тогда рапорт на увольнение написали заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ полковник Дъячук и сам Виталий Федосов, который перед уходом взял отпуск и формально числится «в органах» до 4 апреля.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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