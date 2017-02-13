Самолет из Петербурга смог приземлиться в Мурманске только с третьего захода

Публикации за 13.02.17

Пассажирский самолет, летевший из Петербурга, приземлился в аэропорту Мурманска только с третьего захода. Об инциденте сообщается на сайте мурманского аэропорта.

В сообщении сказано: «Рейс FV6345 авиакомпании «Россия» произвел посадку в аэропорту «Мурманск» с третьего захода в связи с сильным боковым ветром до 18 метров в секунду. Летное поле аэродрома было подготовлено к приему и выпуску воздушных судов». На работу аэропорта случившееся не повлияло.

Напомним, 8 декабря 2016 года в аэропорту Мурманска самолет из Москвы во время приземления на 20 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали, авиалайнер повреждений не получил.

Мурманск, Полина Николаева

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