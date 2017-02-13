NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

Самолет из Петербурга смог приземлиться в Мурманске только с третьего захода

Самолет из Петербурга смог приземлиться в Мурманске только с третьего захода

Пассажирский самолет, летевший из Петербурга, приземлился в аэропорту Мурманска только с третьего захода. Об инциденте сообщается на сайте мурманского аэропорта.

В сообщении сказано: «Рейс FV6345 авиакомпании «Россия» произвел посадку в аэропорту «Мурманск» с третьего захода в связи с сильным боковым ветром до 18 метров в секунду. Летное поле аэродрома было подготовлено к приему и выпуску воздушных судов». На работу аэропорта случившееся не повлияло.

Напомним, 8 декабря 2016 года в аэропорту Мурманска самолет из Москвы во время приземления на 20 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали, авиалайнер повреждений не получил.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 12.02.17

Страсти по Исаакию: питерская оппозиция потребовала отставки Полтавченко и референдума о судьбе собора. / На границе с Белоруссией поймали подозреваемого в мошенничестве полковника полиции. / В Петербурге 2-летняя девочка упала в лестничный пролет из-за сломавшихся перил.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter