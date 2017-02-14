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Северо-Запад

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Публикации за 14.02.17

На Бали пропал дайвер из Петербурга

На Бали пропал дайвер из Петербурга

На индонезийском острове Бали пропал 40-летний турист из Петербурга. Перед вылетом с Бали он оставил на берегу жену и 9-месячную дочь, ушел нырять и не вернулся. Поиски ведутся уже пятый день.

Как рассказала «Фонтанке» жена пропавшего Дарья, семья с 24 января отдыхала в районе Паданг Бай на Бали. В ночь на 10 февраля муж Сергей должен был улетать в Петербург, а женщина с ребенком – остаться на острове до середины марта. Днем 9 февраля Сергей, имеющий лицензию дайвер-мастера, решил совершить заплыв с маской и трубкой.

Через час он не вернулся. Дарья обратилась к местным жителям в надежде на лодке отправиться на поиски мужа, тем более, что вода в районе пляжа прозрачная и видимость там отличная. Но по соседству никаких плавсредств не оказалось. Поиски с участием местной полиции начались только утром 10 февраля.

Помимо обращения в полицию, женщина написала почетному консулу России на Бали по электронной почте. С ней связались через сутки и пообещали посодействовать в поисках, например, направить в район операции вертолёт. Но никакой помощи пока так и не было предоставлено. Также Дарья привлекла к поискам местные дайв-клубы. Сама она объезжает со знакомыми все госпитали и больницы на острове.

По законам Бали, поиски прекращаются вне зависимости от результата по истечению семи дней.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 14.02.17

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