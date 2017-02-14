Власти Петербурга хотят куда-то убрать из центра города Университет имени Лесгафта

Публикации за 14.02.17

Комитет по градостроительству Петербурга выступил с инициативой перенесли Университет физкультуры им. Лесгафта с набережной Мойки. Перенос планируется осуществить в рамках реновации Северной Коломны. На месте вуза может появиться новое городское пространство, рассказал сегодня на заседании городского правительства глава комитета Владимир Григорьев. По его словам, один из вариантов развития Северной Коломны предусматривает преобразование территории университета на улице Декабристов, 35.

«Вынос университета, создание на его территории крупного общегородского центра с новой функцией и нового пешеходного пространства, связывающего улицу Декабристов с Новой Голландией», – цитирует «Фонтанка» выступление Григорьева. Куда планируется перенести Университет физкультуры – никто не сказал.

Также этот вариант предусматривает реновацию кондитерской фабрики имени Самойловой на улице Писарева, 3 (она входит в холдинг «Объединенные кондитеры»). Производство диссонирует с окружающей застройкой, считают в комитете.

В базовом варианте реновация территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна» предусматривает капремонт домов и сетей, строительство парковок и вовлечение в оборот неиспользуемых городом зданий. К этому может добавиться развитие велоинфраструктуры и новых пешеходных маршрутов – вдоль набережной Мойки и от Адмиралтейского канала до Галерной улицы, через проходные дворы.

Программа сохранения исторического центра Петербурга была утверждена в 2012 году. В нее вошли две территории общей площадью 112 га – «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия». Позже был добавлен квартал «Лиговка». Стоимость реновации кварталов оценивалась в 69 млрд рублей. За эти средства планировали обновить инженерную инфраструктуру, отремонтировать дома, дороги и набережные, расселить коммуналки, а также создать новые туристические маршруты и общественные пространства.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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