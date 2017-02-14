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Публикации за 14.02.17

В День влюбленных погода в Петербурге побила температурный рекорд

В День влюбленных погода в Петербурге побила температурный рекорд

В Петербурге сегодня установлен температурный рекорд. Впервые с 1995 года воздух прогрелся до плюс 5 градусов, что выше предыдущего уровня, когда было плюс 4,2.

Как пояснил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, установлению рекорда способствовали атлантические тёплые воздушные массы. Однако, подчеркнул Колесов, новых «теплых» рекордов не предвидится. Уже сегодня вечером начнется похолодание до минус 5. «Сегодня просто удивительное совпадение», – заключил Колесов.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 14.02.17

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