Петербург все-таки останется без Парнаса

Публикации за 15.02.17

ЗакС Петербурга сегодня одобрил переименование муниципального образования «Парнас». Смена названия, отметили в парламенте города, нужна для того, чтобы отразить «исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования». Теперь Парнас будет называться «Сергиевское» – в честь Сергия Радонежского.

Никаких объяснений, каким образом Сергий Радонежский связан именно с Парнасом, в законопроекте не приводятся. Но к нему приложено обращение к митрополиту Петербургскому и Ладожскому с просьбой о благословении.

Как сообщает «Фонтанка», глава округа Алексей Черезов заявил депутатам, что переименование поддержали не менее 10 тысяч жителей округа, которые поставили свои подписи под соответствующей инициативой. Особо Черезов указал на то, что округ постоянно путают с одноименной оппозиционной партией и жителям во время выборов не раз приходилось разъяснять, что муниципальный округ и оппозиционеры никак не связаны друг с другом. По словам инициаторов переименования, этот район Петербурга также путают с промзоной «Парнас» и с колбасным заводом с тем же названием.

Против переименования выступили оппозиционные фракции ЗакСа. Они напомнили, что в Петродворцовом районе существует посёлок Сергиевка – и может снова возникнуть путаница. Также, указали оппозиционеры, решение о переименовании должна принимать Топонимическая комиссия, а в целом переименование района – довольно сложный процесс.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 15.02.17

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