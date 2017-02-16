В Ленинградском зоопарке умерла жирафа-долгожительница Луга

Публикации за 16.02.17

В Ленинградском зоопарке в возрасте 35 лет скончалась жирафа Луга. «35 лет для жирафа – очень впечатляющий возраст, ведь средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках – около 27 лет, в природе эта цифра значительно меньше. Есть основания полагать, что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира», – говорится в сообщении зоопарка.

Сотрудники, ухаживающие за Лугой, сделали все возможное, чтобы жизнь Луги была насыщенной и счастливой, ведь высокая продолжительность жизни животного является одним из самых важных показателей уровня заботы о нем, отметили в зоопарке.

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы. Она стала первым жирафёнком, родившимся в открывшемся в том году павильоне «Жирафы». Со своим супругом, жирафом по кличке Гамлет, Луга произвела на свет 7 детенышей, которые разъехались по разным зоопаркам мира. С матерью осталась только жираф Соня – последний детеныш знаменитой пары.

Последний свой день рождения Луга отпраздновала в кругу любящих сотрудников и посетителей зоопарка. Для именинницы устроили большой праздник. «К сожалению, время берет свое и Луга, прожив в Ленинградском зоопарке 35 лет, покинула нас, оставив о себе добрые и светлые воспоминания», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.17

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