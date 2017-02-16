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Публикации за 16.02.17

Под Петербургом столкнулись две фуры, погибли оба водителя

Под Петербургом столкнулись две фуры, погибли оба водителя

В Выборгском районе Ленобласти произошла дорожная авария со смертельным исходом. Столкнулись две фуры.

Как сообщает региональное УГИБДД, сегодня около 11:20 на 19-м километре дороги Выборг – Светогорск водитель лесовоза «Скания» с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался в «МАН» с тентовым полуприцепом. Оба водителя грузовиков погибли на месте. Мужчине из лесовоза на вид около 50 лет, из фуры – около 40 лет. По факту ДТП проводится проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.17

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