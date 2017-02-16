Под Архангельском нашли самый крупный в Европе алмаз

Публикации за 16.02.17

В Архангельской области на алмазном месторождении имени Владимира Гриба предприятия «Архангельскгеолдобыча» нашли самый крупный алмаз в Европе. Его вес – 181,68 карат, сообщили в пресс-службе предприятия.

На сегодняшний день это крупнейший алмаз в Европе и четвертый по величине из всех, которые были добыты в России, пишет «Российская газета». Первые три таких алмаза были добыты в Якутии.

Алмазоносное месторождение имени Владимира Гриба (Верхоянское) было открыто в 1995 году. Его активная разработка началась в 2014 году после запуска обогатительного комбината. Приблизительные запасы месторождения составляют 100 миллионов карат. Диаметр алмазоносной трубки – 1,6 километра.

С начала разработки там было добыто алмазов на 9 миллионов карат. Предполагается, что совокупная добыча в течение 17 лет составит 52 миллиона карат. Разработка ведется открытым способом.

Архангельск, Полина Николаева

Архангельск. Другие новости 16.02.17

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