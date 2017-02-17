В аэропорту Пулково багажный погрузчик въехал в турбину борта с пассажирами

Публикации за 17.02.17

В петербургском аэропорту Пулково произошел инцидент, из-за которого пришлось отложить вылет рейса до Сочи. «Аэробус-319» с пассажирами на борту получил повреждения.

Как рассказали очевидцы случившегося, рейс был назначен на 13.30. Пассажиров пустили на борт, одновременно происходила погрузка багажа. В это время транспортное средство, которое подвозит багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам въехало в турбину самолета.

В авиакомпании «Россия» подтвердили «Фонтанке» информацию очевидцев. «При подготовке воздушного судна к полету было обнаружено повреждение. Пассажиры отправятся до пункта назначения в 14.40», – сказал представитель авиакомпании. Пассажиров пересаживают на резервный борт.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 17.02.17

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