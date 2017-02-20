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Публикации за 20.02.17

В Великом Новгороде школьницу убило током от заряжающегося мобильника
фото igeek.ru

В Великом Новгороде школьницу убило током от заряжающегося мобильника

В Великом Новгороде 8-летняя девочка умерла после удара током, который она получила от стоявшего на зарядке мобильного телефона. Региональный СКР начал по данному факту доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла вечером 18 февраля. По предварительным данным, девочка получила удар электрическим током во время эксплуатации мобильного телефона, который заряжался от сети. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась на месте.

Семья, в которой произошел несчастный случай, на учете в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними не состоит и является благополучной.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе следователем проверяются версии полученной смертельной травмы ребёнком в результате неисправности телефона, зарядного устройства и электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 20.02.17

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