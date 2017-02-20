NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.02.17

Бизнесмен, напавший в центре Петербурга на водителя «скорой», получил 2 года условно

Бизнесмен, напавший в центре Петербурга на водителя «скорой», получил 2 года условно

Суд вынес приговор по делу о нападении на врача «скорой помощи». Обвиняемый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 17 января. 45-летний Самир Сеидов за рулем своего автомобиля «Мерседес» у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта, возникшего на проезжей части, используя нож, стал угрожать убийством водителю «скорой помощи». По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство». Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора обвиняемому.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.17

В Великом Новгороде школьницу убило током от заряжающегося мобильника. / Странными падениями детей с высоты в Петербурге и области займется УФСБ. / «А нету, тетя, такого музея». Шнуров написал стихи о передаче Исаакия РПЦ. Участникам крестного хода вокруг собора напомнили, что «перед богом все равны».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter