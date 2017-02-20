Бизнесмен, напавший в центре Петербурга на водителя «скорой», получил 2 года условно

Публикации за 20.02.17

Суд вынес приговор по делу о нападении на врача «скорой помощи». Обвиняемый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 17 января. 45-летний Самир Сеидов за рулем своего автомобиля «Мерседес» у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта, возникшего на проезжей части, используя нож, стал угрожать убийством водителю «скорой помощи». По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство». Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора обвиняемому.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.17

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