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Публикации за 20.02.17

Прощание с «девушкой без адреса» – Светланой Карпинской – состоится в Театре комедии
кадр из фильма «Девушка без адреса»

Прощание с «девушкой без адреса» – Светланой Карпинской – состоится в Театре комедии

Церемония прощания с народной артисткой России Светланой Карпинской начнется 22 февраля в 10:30 в Театре комедии. Отпевание и похороны состоятся в 13:00 на Смоленском кладбище, сообщается на сайте театра.

Светлана Карпинская ушла из жизни 18 февраля 2017 года на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Самой известной ее ролью в кино стала роль Кати Ивановой в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». В этом фильме Карпинская снималась, будучи еще студенткой филфака ЛГУ. После съемок она ушла из филологов в актрисы.

Вся творческая жизнь Светланы Карпинской прошла в Театра Комедии, где она служила 53 года, сыграв более 50-ти ролей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.17

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