Власти Петербурга выиграли первый суд у «Трансстроя» по стадиону на Крестовском острове

Публикации за 20.02.17

Расторжение контракта на строительство стадиона на Крестовском острове стоимостью 12,5 млрд рублей Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным. Суд отказал в иске компании «Инжтрансстрой» и признал правоту администрации Петербурга. Арбитраж также удовлетворил встречные требования комитета по строительству, сообщается на сайте суда. Компания просила признать незаконным расторжение контракта на возведение стадиона на Крестовском острове, состоявшееся в июле 2016 года.

Валерий Зинченко, старший управляющий партнер коллегии Pen&Paper, представлявшей интересы Смольного, в интервью «Фонтанке» пояснил, что сегодняшнее решение Арбитражного суда «говорит о том, что Санкт-Петербург расторгнул контракт с бывшим генеральным подрядчиком на законных основаниях, а требование «Трансстроя» о признании недействительным одностороннего отказа от контракта не имеет под собой ни фактических, ни юридических оснований».

Выигрыш в суде позволил бы корпорации взыскать со Смольного убытки и упущенную выгоду из-за расторжения контракта, а также добиться исключения из реестра недобросовестных поставщиков. Попав в него, компания не может 3 года получать господряды. Теперь же убытки с экс-подрядчика, напротив, сможет взыскивать петербургский комитет по строительству.

В арбитражном суде идет еще два разбирательства Смольного и «дочек» «Трансстроя». Фирмы оспаривают расторжение контрактов стоимостью 9,1 млрд и 2,9 млрд рублей. Договоры также были разорваны в июле прошлого года.

Дополнительно «Трансстрой» подал к Смольному иски на сумму почти миллиард рублей. Ответные претензии комитета по строительству составляют 3,7 млрд рублей. Гарантом по контрактам с «Трансстроем» выступает Банк ВТБ.

Власти Петербурга разорвали контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона в июле 2016 года. Смольный был недоволен как сроками, так и качеством работ и заявлял о завышении их стоимости. В августе площадку передали новому подрядчику – ОАО «Метрострой». Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 30 декабря. Однако работы по установке и пуско-наладке оборудования продолжатся до конца марта. Ожидается, что полностью арена будет готова к 1 мая.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.17

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