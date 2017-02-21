«Рука Москвы» дотянется в Эстонии до подвыпивших британских солдат / Эстонская разведка заранее списала пьяные драки в барах на происки коварных русских

Публикации за 21.02.17

Служба внешней разведки Эстонии считает, что «рука Москвы» будет устраивать в пабах на территории страны пьяные драки между местным населением и прибывшими сюда британскими военными НАТО. Более того – по словам главы департамента информации службы Микка Маррана, «мы это уже наблюдаем». Интервью с рассказом о страшной «руке Москвы» Марран дал британской The Times. По информации британского издания, Таллин и Лондон несколько месяцев обсуждали угрозу того, что британских солдат в Эстонии могут вовлечь в «шпионские игры холодной войны».

«Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии», – заявил чиновник.

Марран пояснил, что коварная «рука Москвы» может использовать методы «медовой ловушки» – когда разведка подсылает женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов, а также устраивать провокации, чтобы получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа. Также, заявил Марран, то, что в Европе располагаются четыре тысячи военных из стран НАТО, может стать «отличной возможностью для Москвы создать ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ».

Как отмечает РИА Новости, качестве «доказательства» своих измышлений Марран привел прошлогоднюю уличную драку в Латвии, когда с местными сцепились двое британских военных, находившихся в стране на учениях. Драку засняли на видео прохожие, которых Марран обозначил как «связанные с симпатизирующими России СМИ» и уверенно добавил: «Конечно, здесь есть некая российская подоплека».

Напомним, летом прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение «укрепить восточный фланг» альянса, разместив в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО прекрасно знают об этом и просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ.

Таллин, Полина Николаева

Таллин. Другие новости 21.02.17

В Петербурге с крыши девятиэтажки сняли 13-летнюю школьницу. / Власти Петербурга выиграли первый суд у «Трансстроя» по стадиону на Крестовском острове. / Прощание с «девушкой без адреса» – Светланой Карпинской – состоится в Театре комедии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»