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Публикации за 21.02.17

В Ленобласти возбудили уголовные дела по доведению подростков до самоубийства

В Ленобласти возбудили уголовные дела по доведению подростков до самоубийства

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовные дела по статье «Доведение до самоубийства» после гибели двоих подростков.

18 февраля возле подъезда одного из домов в поселке Павлово Всеволожского района было обнаружено тело 14-летней девушки с травмами, характерными для падения с высоты. 20 февраля при аналогичных обстоятельствах в городе Никольском Тосненского района было обнаружено тело 12-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба СКР, следователи осмотрели места происшествия, исследовали обстановку по месту проживания несовершеннолетних. Допрошены близкие и знакомые погибших. Для установления мотивов совершения поступков изъяты некоторые личные вещи несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы. Особое внимание при расследовании уголовных дел будет уделено изучению социальных контактов в интернете.

Ранее руководство Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти дало указание своим подчиненным в районах систематизировать всю информацию о детских суицидах за последнее время. Если при проверках трагедий установят факты, что погибшие или покалеченные дети состояли в «группах смерти», информация будет передаваться в региональное УФСБ. Именно в региональном ведомстве госбезопасности сформирована группа по оперативному сопровождению резонансного уголовного дела, по которому арестован предполагаемый организатор таких «групп» – Филипп Будейкин по прозвищу Лис.

Добавим, что накануне в Петербурге полицейским удалось уговорами увести с крыши девятиэтажки 13-летнюю школьницу, жаловавшуюся на сложные отношения со сверстниками.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 21.02.17

«Рука Москвы» дотянется в Эстонии до подвыпивших британских солдат. Эстонская разведка заранее списала пьяные драки в барах на происки коварных русских. / В Петербурге с крыши девятиэтажки сняли 13-летнюю школьницу. / Власти Петербурга выиграли первый суд у «Трансстроя» по стадиону на Крестовском острове.

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