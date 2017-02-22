В Ленобласти солдат-срочник прострелил себе голову из Калашникова

Публикации за 22.02.17

Из войсковой части №02561 под Лугой в тяжелом состоянии госпитализирован 18-летний солдат-срочник. По предварительным данным, боец нечаянно выстрелил себе в голову из автомата Калашникова, сообщает 47news.

Военное следствие устанавливает обстоятельства случившегося. Инцидент произошел рано утром 21 февраля.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 21.02.17

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