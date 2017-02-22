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Публикации за 22.02.17

Суд в Петербурге обязал суррогатную мать вернуть близнецов биологическим родителям

Суд в Петербурге обязал суррогатную мать вернуть близнецов биологическим родителям

Петербургский городской суд признал законным решение Смольнинского райсуда, обязывающее суррогатную мать вернуть выношенных близнецов биологическим родителям. Рассмотрение апелляционной жалобы прошло в закрытом режиме, поскольку в деле затрагивается частная жизнь и интересы несовершеннолетних, сообщает РАПСИ.

Напомним, ранее на сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой приводилась вся история. Семейная пара после многолетних безуспешных попыток завести детей обратилась в клинику и заключила договор с женщиной на суррогатное материнство. Суррогатной матери была проведена процедура ЭКО, в результате которой прижились оба эмбриона. Узнав о двойне, суррогатная мать потребовала от биологических родителей дополнительно по 750 тысяч рублей за каждого ребенка, поскольку размер положенной по договору компенсации за многоплодную беременность ее не устроил. Когда биологические родители отказались доплачивать, она скрылась, не отвечала на звонки, родила близнецов и оформила их как своих детей. Став, таким образом, «многодетной матерью», женщина претендовала на получение квартиры.

Семейная пара обратилась в суд, который признал действия суррогатной матери недобросовестными и обязал ее вернуть детей биологическим родителям. Женщина это решение оспорила, но теперь его подтвердил и городской суд.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.17

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