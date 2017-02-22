Срочник, простреливший себе голову в части под Лугой, нарушил правила обращения с оружием

Публикации за 22.02.17

По предварительным данным, причиной ранения в голову солдата-срочника под Лугой стало нарушение им требований безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, к такому выводу пришла комиссия командования Западного военного округа, которая совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту получения огнестрельного ранения призывником.

«В настоящее время пострадавший находится в военном госпитале, состояние военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое. Выясняются все обстоятельства происшествия», – цитирует 47news сообщение.

Информация о том, что с территории воинской части №02561 под Лугой в тяжелом состоянии госпитализирован 18-летний солдат-срочник, выстреливший себе в голову из автомата Калашникова, поступило в полицию рано утром 21 февраля.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.17

В Петербурге ушло в суд дело об избиении женщины-фельдшера «скорой». / Суд в Петербурге обязал суррогатную мать вернуть близнецов биологическим родителям. / В Ленобласти солдат-срочник прострелил себе голову из Калашникова. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»